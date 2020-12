2020 was met een kwalificatie voor de Spelen en het EK een goed jaar voor de Belgian Cats. Ook 2021 oogt al erg goed. Eind juli beginnen de Olympische Spelen, maar eerst is er nog het EK basketbal in Straatsburg of Valencia. Drijvende kracht achter dit succesvolle project is Philip Mestdagh. We blikten met hem al even vooruit op het komende jaar.