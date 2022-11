Persoon onbeslist tegen Kerwat

Belangrijke wedstrijd voor Delfine Persoon in Dubai, want als ze wint van de Duitse Kerwat, wacht haar normaal gezien een nieuw wereldtitelgevecht. Persoon wil er geen gras laten over groeien, en na wat snelle slagen van Kerwat, slaat ze genadeloos toe. Een rechtse doet Kerwat wankelen, maar dat is niet voldoende voor Persoon, die nog twee keer slaat. En dat is niet toegelaten natuurlijk. De officials beraadslagen over een eventuele diskwalificatie, maar Persoon heeft geluk. Omdat de scheidsrechter niet onmiddellijk was tussengekomen, wordt de diskwalificatie omgezet in een onbesliste wedstrijd.

Daardoor blijft Persoon in de running voor een wereldtitelgevecht tegen Baumgardner, als promotor Eddy Hearn er niet anders over beslist.