Persoon meteen uitgeschakeld op tornooi in Bulgarije

Delfine Persoon heeft haar eerste kamp op het Strandja bokstornooi voor amateurs in Bulgarije gisteren verloren tegen Joelia Tsiplakova uit Oekraïne.

Ze verloor op punten, al bokste ze een goed match. Voor de West-Vlaamse is het de tweede teleurstelling op korte tijd, want enkele dagen geleden kreeg ze te horen dat het olympisch kwalificatietornooi in Parijs niet doorgaat. Daardoor mag ze haar droom om deel te nemen aan de Olympische Spelen definitief opbergen.

Hieronder kun je haar match bekijken (vanaf 9u19 min) die op YouTube is verschenen. Delfine heeft een blauwe boksoutfit aan.

Lees ook: