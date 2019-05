Persoon klaar voor 'kamp van haar leven'

Delfine Persoon uit Gits is klaar voor de kamp van haar leven. Volgende week maandag vertrekt ze naar New York waar ze op 1 juni strijdt voor de wereldtitel in alle vier de boksbonden tegen de Ierse Katie Taylor.

Persoon neemt het in het mythische Madison Square Garden op tegen de Olympische kampioene van 2012. Doordat ze niet aan het werk is in de aanloop naar de belangrijke kamp kan Persoon meer rust inbouwen in haar voorbereiding. Ze trekt met vertrouwen naar de States. Delfine Persoon: "Mijn trainer zegt altijd dat ze ons onderschatten. Maar hij geeft mij 50 procent kans. Zij is iets sneller en technischer, maar op gebied van kracht en fysiek ben ik in het voordeel. We hebben elk ons voordeel. Ik hoop vooral dat het een eerlijke kamp wordt."