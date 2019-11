Persoon heeft opnieuw wereldtitel beet

Met een overduidelijk overwicht en een unanieme score van de jury heeft Delfine Persoon op de boksmeeting van Oostende opnieuw de wereldtitel gegrepen. Bij de Superfeatherweights bleek de Nigeriaanse Helen Joseph in een kamp over tien ronden geen partij voor Persoon.

Iron Lady met weinig ijzer

Delfine Persoon moest vooraf vooral de explosiviteit vrezen van de Nigeriaanse 'Iron Lady'. De eerste twee ronden tastte ze af en bleef ze verstandig uit het bereik van Joseph. Maar in de derde ronde brak Persoon uit. Ze dreef Joseph een eerste keer met een slagenregen in de hoek. De Nigeriaanse kreunde.

Op geen enkel moment gaf Joseph de indruk om het tij te kunnen doen keren. Persoon hield de controle over de kamp, domineerde het midden van de ring en sloeg in de zesde ronde opnieuw toe. Tot tweemaal toe moest Joseph vluchten in de hoek, in het nauw gedreven door Persoon. (Lees verder onder de foto)

In de zevende ronde probeerde Joseph meteen een tegenaanval. Want de punten tikten net als de tijd in haar nadeel. Maar Persoon keerde de aanval meteen om in haar voordeel en mepte Joseph opnieuw de hoek in. Het licht ging stilaan uit bij de Nigeriaanse die enkel nog de tien ronden kon uitmaken.

Opnieuw wereldtitel

En zo kan Delfine Persoon 2019 toch opnieuw afsluiten als wereldkampioene. Bij de Superfeatherweights nu. De score van de jury was unaniem: 97-93, 98-92,97-93. Geen twijfel mogelijk wie de bealt mag dragen.