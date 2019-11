Persoon gefrustreerd: 'Had meer willen tonen'

Persoon versloeg de Nigeriaanse Helen Joseph ruim op punten, maar reageerde achteraf bijzonder teleurgesteld. 'Ik had meer willen tonen', klink het bij een gehavende Persoon. 'Ik win wel, maar het is een frustrerende kamp geweest. Ik wist dat ik de technische bokser moest zijn, maar de fysieke Helen Joseph is een 'vuile' bokser, die heel laag inkomt. Ik kreeg in de tweede ronde een kopstoot, waardoor ik mijn neus heb gebroken. Maar de scheidsrechter gaf geen vermaning, terwijl die toch op zijn plaats was geweest.' Bekijk in de video het volledige interview met Persoon.

Bekijk ook het verslag van de kamp: