Persoon bokst in Ardooie tegen Waguthii

Persoon bokste al eens tegen Waguthii in 2014, op een meeting in Gits. "Ik herinner mij nog dat zij een heel taaie tante was. Bovendien is ze in vorm. Ze won haar laatste twee kampen in het buitenland, en veroverde daarbij de zilveren WBC-titel tegen de Française Prisca Pivot. Het zal opnieuw een harde kamp worden."

Als Persoon voor de negende keer WBC-wereldkampioene wordt, mag ze echt beginnen hopen op een gevecht tegen Katie Taylor, de olympische kampioene. "Het management van Taylor heeft inderdaad contact opgenomen. Zoals de kaarten nu liggen, zou ik in maart in Las Vegas tegen Taylor kunnen boksen."

Op de meeting in Ardooie op 8 december staan vier amateur- en vier profkampen geprogrammeerd. Giovanni Techel en Brice Bula Galo zijn de twee andere boksers van BT Houtland die dan in de ring zullen staan.