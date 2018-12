Persoon blijft wereldkampioene na demonstratie

"Ik denk niet dat ik zo zou kunnen incasseren als mijn opponente"

"Ik heb veel respect voor Waguthii, het is ongelooflijk wat zij allemaal geïncasseerd heeft. Ik sloeg toch een paar keer zuiver op haar kin. Ik vond dat technisch knock-out eigenlijk al eerder mogelijk was, want het was niet meer gezond. Ik zag haar ogen soms wegdraaien."

"Ik ben traag gestart, want ik wou aftasten en geen zware counter riskeren", vervolgde de Sportvrouw van 2015. "Achteraf bekeken had ik sneller het ritme moeten opvoeren." Nu hoopt Persoon het op te nemen tegen de Ierse Katie Taylor, de olympische kampioene die de IBF- en WBA-titel in haar bezit heeft. "Als het mogelijk is zou ik haar graag naar hier laten komen. Maar ze is een beschermde prooi, ze is heel goed omringd. We zullen zien."

Persoon bokste opnieuw pijnvrij na drie operaties aan haar vingers. "Ik voel dan ook dat ik nog kan groeien, nu ik zonder pijn kan boksen met twee handen. Ik groei weer naar mijn beste niveau", besloot Persoon.

