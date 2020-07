Percy Tau verlaat Club Brugge

“Ik wil dit moment nemen om alle spelers, de technische ploeg, de volledige staf en supporters te danken voor een succesvolle uiteenbeurt.” Het voorbije seizoen huurde Club de speler van het Engelse Brighton & Hove Albion. Na één seizoen stopt het nu dus voor de spits. Tau was goed voor vier doelpunten en acht assists in dertig wedstrijden. Het is nog niet duidelijk waar de 26-jarige aanvaller naartoe gaat.

I’d like to take this moment to say, thank you to the players, technical team, entire staff and supporters for a successful loan spell. @ClubBrugge I thank you pic.twitter.com/iLjKySPrTb

— Percy Tau (@percymuzitau22) July 16, 2020