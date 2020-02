Patrick Lefevere in Offside: "We willen met onze kopmannen wat later pieken"

Gisteren was de Godfather van het Belgische wielrennen, Patrick Lefevere, te gast in onze sporttalkshow 'Offside'. Hij had het onder andere over Remco Evenepoel en de voorjaarskoersen die er aan zitten te komen.

"Het is goed dat Remco nu twee kilo te dik staat, hij moet top zijn in Luik-Bastenaken-Luik en de start van de Giro. Je kunt niet van 15 januari tot 15 mei top zijn. Ik vind de vergelijking met Mercx ook totaal niet opgaan."

"We proberen nu met onze kopmannen (Jungels, Stybar, Alaphilippe) wat later te pieken, want Jungels bijvoorbeeld was wel uitstekend met Kuurne-Brussel-Kuurne, maar niet tijdens de ronde, waar hij favoriet was. Alaphillippe won ook de Waalse Pijl op zijn panache/klasse, maar in de latere koersen was het ook over. We willen er nu voor zorgen dat ze tijdens de Klassiekers, zoals de Ronde en Parijs-Roubaix, in topvorm zijn."

Over Waregemnaar Yves Lampaert: "Yves is zijns zeggens op de sukkel van in november. Hij had soms last van een jetlag, sinusitis en hij was ook constant verkouden. Maar ik denk dat door de stress komt, hij presteerde ook goed in de tijdrit in de ronde van de Algarve, dus ik denk wel dat hij er zal staan in het voorjaar."

Over de strijd tussen Wolfpack en de andere ploegen: "Lotto heeft nu Gilbert en Degenkolb binnengehaald en Jumbo Visma heeft ook een erg sterk team. Iedereen probeert een beetje te kopiëren wat wij doen: werken met meerdere kopmannen. Ik leg ook niet graag alle eieren in één mand."