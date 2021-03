Passie Vansevenant ligt niet in peloton, maar in de stal

Na zijn geweldige overwinning in de GP Larciano vorig weekend, gingen wij op zoek naar de mens achter de jonge coureur Mauri Vansevenant. En wat blijkt? Zijn passie voor de schapenstal is nog groter dan voor de fiets.

Naast het verhaal achter de renner, stelden we hem ook enkele vragen over z'n ploegmaats en concullega's.

Over Yves Lampaert: "Soms praten we inderdaad wel meer over het boerenleven dan over de koers. Maar dat hebben we allebei nodig, dat werkt ontspannend."

Over Julian Alaphillipe: "Een supertoffe gast en een echte sfeermaker. Hij is ook heel begaan met de rest van de ploeg. Geweldig om daarmee samen te rijden."

Over 'De Grote Drie': "Wat ze doen, is fantastisch. Ze zijn ook allemaal aan elkaar gewaagd. Op een lastig parcours, zal Julian denk ik toch de beste zijn."