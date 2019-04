Parijs-Roubaix: Op verkenning met Sep Vanmarcke

De kopman van Education First hielp zondag wel zijn ploegmaat Alberto Bettiol aan winst in de Ronde, maar zelf jaagt hij al jaren op een grote klassieke zege. Of die er dit jaar komt, is maar zeer de vraag, want na zijn valpartij in E3 blijft zijn linkerknie hem parten spelen.

Sep Vanmarcke: "Gisteren bereidde ik nog mee de spurt voor in de Scheldeprijs, en dat laat zich toch gevoelen. De knie is gezwollen. Pijnvrij rijden lukt niet."

Maar Vanmarcke heeft geen keus als hij nog iets van zijn voorjaar wil maken. Het is schipperen tussen broodnodige rust voor de knie, en toch voldoende trainen om geen conditie te verliezen. "Hoe het zondag zal uitdraaien, is koffiedik kijken. Indien nodig, rij ik gewoon weer voor de ploeg. En rondewinnaar Bettiol is er niet bij."

