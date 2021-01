Parcoursverkenning WK Oostende: "Dit wordt puur op power"

Iserbyt: "Ik zou graag podium rijden"

Een combinatie van kracht en techniek. Dat zal de winnaar nodig hebben om de zware stroken in het zand en daarna de steile brug te verwerken en er het verschil te maken. Vandaag verkent de blauwe Belgische armada het strand van Oostende met ook de lichte Eli Iserbyt. Is hij, na z'n elleboogblessure, voldoende zandkliever om te mikken op brons op meer? Ik zou graag podium rijden natuurlijk. Dat zou mooi zijn om mijn seizoen kleur te geven. Maar de laatste weken zijn wat wisselvallig. Daarom verwacht ik niet zo superveel. Ik ga gewoon met een open mindset starten en dan zien we wel wat er op me afkomt. Maar ik denk dat vooraf de derde plaats inderdaad het hoogst haalbare is. Al kan er in een WK veel gebeuren.

"Puur op de power"

Spreken doet Iserbyt met twee woorden als er twee andere heren deelnemen: Mathieu van der Poel en Wout Van Aert. Alles gaat bij de Belgen in steun van Wout Van Aert. Al is maar de vraag hoeveel steun dit parcours toelaat? Eli Iserbyt: Het zandgevoel is belangrijk. Al ligt het vandaag erg zwaar. Ik denk niet dat dezandtechniek het belangrijkste wordt. Het is gewoon heel zwaar. En misschien wordt het zelfs lopen op sommige passages. Zodra je onderaan de brug staat is iedereen haast volledig à bloc en dan is het gewoon kwestie van de brug opraken. En dan zal het puur op de power aankomen.

Bekijk ook: