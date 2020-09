Parcours tijdrit WK wielrennen voorgesteld

In Knokke-Heist is het officiële parcours van het WK wielrennen op de weg van 2021 in Vlaanderen voorgesteld.

Dat WK vindt volgend jaar plaats van 18 tot 26 september. Er is een tijdritparcours tussen het strand van Knokke-Heist en 't Zand in Brugge.

Het is de honderdste editie van het WK trouwens, en al de tiende keer dat ons land het wereldkampioenschap mag organiseren.

De UCI voorziet een startpodium op het strand van Knokke-Heist. Daarna loopt het parcours door het centrum van Knokke-Heist richting open velden naar Damme. De aankomst is voorzien op 't Zand in Brugge. Op het Zand wordt een heuse wielerarena neergeplant, waar er vier dagen lang een groot wielerfeest op poten wordt gezet. In totaal is de tijdrit 43,3 km lang.

De tijdritten gaan door tussen 19 en 22 september. Vanaf 24 september worden de kampioenschappen verder gereden tussen Antwerpen en Leuven. Ook het nieuwe campagnebeeld werd vrijdag voorgesteld. Daarop staat zowel een mannelijke als vrouwelijke coureur "om de gendergelijkheid te benadrukken van het wielrennen", klinkt het bij de organisatie.