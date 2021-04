Paralympische ruiters aan het werk in Waregem

De Internationale dressuurwedstrijd in Waregem brengt verschillende wereldtoppers bijeen uit ons land, maar ook ruiters uit Australië en Denemarken tekenden present. Nadat de competitie een jaar stillag door de coronapandemie en het dodelijke rhinovirus zijn de atleten bijzonder opgetogen om opnieuw wedstrijden te kunnen rijden. Voor meervoudig Paralympisch kampioene Michèle George is deze thuiswedstrijd een eerste graadmeter naar Tokio toe. De Oostendse zet alvast de toon en zet met Best of Eight meteen haar ambities kracht bij. Ze wint de vrije kuur overtuigend.