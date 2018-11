Par-ky Menen heeft in zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de CEV Cup volley voor mannenteams een zwaarbevochten 3-2 overwinning behaald.

Voor eigen publiek in zaal Schiervelde in Roeselare klopten de West-Vlamingen na 2 uur en 12 minuten het Bulgaarse Neftohimic 2010 Burgas. De setstanden waren 21-25, 23-25, 25-22, 25-21 en 24-22. De terugwedstrijd wordt op 4 december in Bulgarije afgewerkt.