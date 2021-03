Panelen in kunststof voor veilige aankomst bij E3 Harelbeke

Robots tussen aanwezigen

Een andere innovatieve oplossing die E3 Saxo Bank Classic voor het eerst inzet zijn 4 Zora-robots van een bedrijf uit Oostende. Die zullen de aanwezigen tellen.

De robots kunnen de lichaamstemperatuur meten van de aanwezigen en hen ook aanspreken om een mondmasker correct te dragen.

KBWB-voorzitter Van Damme wil bij wedstrijden zelfde veiligheidsmaatregelen in alle landen

Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische Wielrijdersbond (KBWB), juicht het nieuwe veiligheidssysteem van de 'Race Barriers' toe. In het algemeen wil hij ervoor zorgen dat er wat meer uniformiteit komt in de beveiliging rond wielerwedstrijden.

"Dergelijke veiligheidsmaatregelen zijn alvast een stap in de goede richting. De UCI neemt de veiligheid van de renners nog steeds zeer ernstig en benoemde onder andere Richard Chassot als veiligheidscoördinator. Dat is toch iemand die ervaring heeft als renner en organisator. Hij zal binnenkort zelfs een bezoek brengen aan de firma Boplan waar hij alles zelf kan waarnemen. Meteen kan de veiligheidscoördinator kennismaken met onder andere de nieuwe 'Race Barrier', de paaltjes en de totems. Die laatste hebben we met de KBWB ook gebruikt op het Belgisch kampioenschap in Anzegem. Wij willen die stelselmatig blijven gebruiken", stelt Tom Van Damme.

Uniformiteit in alle landen

De bondsvoorzitter zou ook graag een uniformiteit in het leven roepen voor veiligheidsmaatregelen in het wielrennen.

"In het ene land doet men het zo, in het andere land anders. Dat zorgt soms voor verwarring in het peloton", vervolgt Tom Van Damme. "Ik zou daarom graag naar een soort van uniformiteit gaan in de hele wereld van het wielrennen. Ideaal zou zijn mochten we in alle landen hetzelfde signaal krijgen. Ik weet dat dit heel gecompliceerd is. Elk land heeft de eigen wetten. Er worden soms verschillende kleuren van vlaggen gebruikt, seingevers hebben niet overal dezelfde bevoegdheden en noem maar op. Bij de UCI maakt men daar wel al werk van", verduidelijkt Tom Van Damme.

