Pandoering voor Cercle in eigen huis

AA Gent heeft zaterdag op de derde speeldag in de Europe play-offs met 0-4 gewonnen op het veld van Cercle Brugge. Gift Orban blonk uit met een hattrick. De Buffalo's verstevigen met de zege hun eerste plaats.

Hugo Cuypers bracht de bezoekers kort voor de rust met zijn 22e competitiegoal op voorsprong. Cercle speelde toen al twintig minuten met een man minder, na een tweede gele kaart voor Christiaan Ravych. In de tweede helft ontbond Gift Orban zijn duivels. De 20-jarige Nigeriaanse sensatie toonde andermaal zijn torinstinct door in zestien minuten een zuivere hattrick te scoren (51., 64., 67.), waardoor hij nu aan negentien goals in evenveel matchen zit voor Gent.

Een kwartier voor tijd spatte de eerredder van invaller Kevin Denkey uiteen op de paal. In het klassement loopt Gent halfweg de competitie acht punten uit op Cercle Brugge. In de andere match speelden Standard en Westerlo 2-2 gelijk.

Dankzij de Bekerzege van Antwerp is de winnaar van de Europe play-offs zeker van een ticket voor de voorronde van de Conference League. In de Champions' play-offs staan zondag Antwerp - Club Brugge (13u30) en Union - Genk (18u30) op het programma.