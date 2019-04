Pakt Club Brugge de leiding?

Zondag in de vooravond zijn alle ogen gericht op de topper van de vierde speeldag in Play-off I van de Jupiler Pro League. Leider Racing Genk ontvangt dan in de Luminus Arena landskampioen Club Brugge in een duel met de leidersplaats als inzet.

Club Brugge is na de recente negen op negen - de Bruggelingen zijn de play-offs nooit beter gestart - genaderd tot op één punt van de competitieleider en mits een Brugse zege is de leidersplaats dus voor de West-Vlamingen. Dat zou voor de eerste keer sinds de negende speeldag zijn, nadien nam Genk het commando over. Terwijl het bij Club steeds vlotter loopt, draait de Limburgse motor almaar stroever, een zenuwachtigheid die deze week dan ook nog eens opgepookt werd door een mogelijk langdurige afwezigheid van Ruslan Malinovskyi, de nieuwe draaischijf sinds het vertrek van Alejandro Pozuelo. Na diens uitsluiting tegen AA Gent vorderde de bondsprocureur een schorsing van zeven speeldagen, uiteindelijk moest er voor het uitsluitsel tot vrijdag gewacht worden, maar kwam de Oekraïense international er zonder schorsing van af. Ongetwijfeld een opsteker voor de Genkenaars in de laatste rechte lijn naar de topper.

Zondagavond wordt ook het slotakkoord van een turbulente week in de Belgische competitie. Na het gedoe met de bondsprocureur en Malinovskyi zorgden de supporters van het geplaagde RSC Anderlecht vrijdagavond op Sclessin voor een absoluut dieptepunt. Na een regen van vuurpijlen op het Luikse veld legde scheidsrechter Erik Lambrechts de wedstrijd nog voor de rust definitief stil, waardoor er meer dan waarschijnlijk een forfaitnederlaag volgt voor paars-wit, puntenloos in Play-off I. Op het moment van de stopzetting van de wedstrijd was de match op Sclessin echter allang verloren, bij een 2-0 stand in het voordeel van de thuisploeg en Anderlecht dat met tien stond na de uitsluiting van Kara.

Zaterdag duwde Antwerp het kwakkelende AA Gent nog wat dieper in de put. The Great Old won in de Ghelamco Arena met 1-2. Gent blijft in PO I achter met 0 op 12 en sluit in de stand de rangen.

