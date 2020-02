Pacific Media Group neemt KV Oostende over

Voetbalploeg KV Oostende heeft een nieuwe overnemer gevonden. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Pacific Media Group neemt de club over.

Voetbalploeg KV Oostende en Amerikaanse investeringsmaatschappij Pacific Media Group hebben een akkoord bereikt over de overname. Frank Dierckens blijft aan boord als voorzitter.

"Ik ben blij dat ik de lokale verankering kan verzekeren en ik zal me in die functie vooral bezig houden met het extrasportieve, operationele beleid. Daar ben ik intussen trouwens al volop mee bezig", verklaart Dierckens.

"We bekijken intern waar we nog verder kunnen bijsturen en het is de bedoeling dat de algemene kostenstructuur flink naar beneden gaat. KVO verdient een gezond beleid op maat zonder megalomane beslissingen."