Owngoal Ricca doet Club de das om

Landskampioen Club Brugge heeft zondag tegen AA Gent een 0-1 nederlaag geleden op de 17e speeldag in de Jupiler Pro League. Federico Ricca maakte in de 68e minuut een owngoal.

De Slag om Vlaanderen barstte meteen los in het Jan Breydelstadion. Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer, opnieuw van de partij na een coronabesmetting, zag dat AA Gent-doelman Bolat na vier minuten bij de pinken was op een kopbal van Ricca. Iets voor het kwartier kwam Yaremchuk aan de overzijde alleen voor Mignolet, de Club Brugge-doelman bracht redding. AA Gent-kapitein Vadis Odjidja moest meteen daarna zijn 250e wedstrijd in de hoogste afdeling vroegtijdig staken met een blessure. Vlak voor de pauze kopte Vanaken hard binnen het kader op een hoekschop, Bolat was echter goed gepositioneerd.

Ongelukkige Ricca

Net voor het uur was Yaremchuk dicht bij de 0-1. De Oekraïner knikte het leer tegen de deklat. Maar uitstel was geen afstel. In de 68e minuut kwamen de Buffalo's op voorsprong. Mohammadi haalde de achterlijn en zette voor, Ricca duwde de bal in eigen doel. Nadien hield Bolat AA Gent recht tegen zijn ex-ploeg, hij stond onder meer pal op een poging van Lang. Na 18 wedstrijden telt Club Brugge (36 ptn) nog twee punten voorsprong op nummer twee Racing Genk, dat zaterdag KV Kortrijk met 2-0 versloeg.