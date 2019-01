Overzicht matchen West-Vlaamse clubs op 23ste speeldag

Voor Lokeren is het, met nog acht speeldagen te gaan, stilaan alles of niets. De kloof met Essevee en Moeskroen bedraagt zes punten. Een nieuwe thuisnederlaag is dus uit den boze op Daknam.

STVV trekt naar Cercle Brugge en kan mits winst opnieuw de top zes (en play-off 1) binnensluipen. Hetzelfde geldt voor Charleroi, dat evenveel punten heeft als de Truienaars, en in de vooravond (18u) gastheer speelt voor Waasland-Beveren.

Kampioen Club Brugge kreeg vorig weekend een tik van Charleroi (0-1) en krijgt zondagnamiddag (14u30) de kans zich te herpakken in de West-Vlaamse derby in en tegen Oostende. Al zal Gert Verheyen er op de Oostendse bank alles aan doen om zijn ex-ploeg een pad in de korf te zeggen. De kustboys, twaalfde in de stand, zijn nog niet helemaal zeker van het behoud en kunnen een zege dus ook goed gebruiken.

De 23e speeldag wordt zondagavond (20u) afgesloten in het Guldensporenstadion, waar Kortrijk (tiende) AA Gent (zesde) ontvangt.