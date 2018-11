Overzicht matchen West-Vlaamse clubs op 15de speeldag

De Limburgers spelen zondagavond op het veld van staartploeg Moeskroen, kampioen Club neemt het een dag eerder op tegen Charleroi. Verder is het ook uitkijken naar Anderlecht/Gent en de zespuntenmatch onderin tussen Zulte Waregem en Lokeren.

Vorige week zaterdag stonden Genk en Club Brugge tegenover elkaar in de Luminus Arena. De felbevochten topper eindigde op 1-1, zodat Genk zijn ongeslagen status behield én een voorsprong van drie punten op blauw-zwart. De ploeg van Ivan Leko kan dit weekend, alvast voor één dag, naast Genk komen mits winst zaterdag (18u) in Charleroi. Vanzelfsprekend wordt dat niet want de Karolo's haalden uit hun laatste vier thuisduels 12 op 12. Club tankte dinsdagavond wel heel wat vertrouwen met de knappe 0-4 zege in de Champions League bij AS Monaco.

Antwerp opent de speeldag vrijdagavond (20u30) met een duel voor eigen publiek tegen KV Oostende. Na de 0-2 zege vorige zondag bij Standard staat de Great Old op een mooie derde plaats, op drie punten van Club en zes van Genk. Play-off 1 halen lijkt dit seizoen voor de mannen van coach Bölöni een makkelijke klus te worden.

Naast Charleroi-Club staan zaterdag nog drie duels op het programma. Vooral de partij tussen Zulte Waregem en Lokeren springt in het oog. Essevee leek na de thuiszege tegen Standard (3-1) eindelijk vertrokken maar verloor zondagavond toch weer bij STVV (2-1). Daardoor staat de ploeg van Dury samen met Moeskroen opnieuw laatste. Lokeren heeft amper 1 punt meer maar won onder de nieuwe coach Sollied wel meteen van Eupen (2-0). De Panda's ontvangen zaterdagavond STVV, Cercle Brugge neemt het op de Freethiel op tegen Waasland-Beveren.

Zondagnamiddag (14u30) zijn de ogen van de voetballiefhebbers gericht op het Constant Vanden Stockstadion voor een clash tussen Anderlecht en AA Gent, respectievelijk vierde en vijfde in de stand. Beide ploegen pakten op de vorige speeldag een driepunter (paarswit in Beveren, Gent tegen Kortrijk) en deden zo vertrouwen op. Anderlecht moet donderdagavond wel eerst nog Europees aan de bak, net als Genk en Standard. De Rouches haalden sinds de winst tegen Club Brugge (3-1) een maand geleden amper 2 op 12 in de competitie en zijn weggezakt naar plaats 7. Een zege zondagavond (18u) op het veld van KV Kortrijk zou dus zeer welkom zijn voor de troepen van Michel Preud'homme.