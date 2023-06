Overname KV Kortrijk: "Investeren in de club en in de stad"

De Pools-Amerikaanse ondernemers bezochten de club en willen duidelijk maken wat hun doel is: zorgen voor een kwaliteitsinjectie, talent waarborgen en een band onderhouden met de stad. Een beetje in Amerikaanse stijl brachten ze enkel een statement. Maar het ging er aangenaam aan toe.

Met een handshake en een hug. Zo komen de Amerikaanse overnemers van KV Kortrijk aan. Strak in het pak, zonnebril op de neus. (Lees verder onder de foto)

Investeren in de club en in de stad

Op de persvoorstelling neemt zoon Michael Kaminski het woord. Hij leest een statement af. "Dit is pas het begin van een nieuw avontuur. Dit project is niet alleen een investering in de voetbalclub maar ook in de stad. Mijn vader en ikzelf, en iedereen bij KAM Sports begrijpen dat de Jupiler Pro League sterk is. Bij Kortrijk willen we talent waarborgen en de kwaliteit van het team verhogen." (Lees verder onder de foto)

Nog geen clubs in een netwerk, wel de fans trots maken

KAM Sports heeft op dit moment nog geen netwerk aan clubs waar ze kan op terugvallen. Hoe de Amerikanen voor extra kwaliteit willen zorgen, is dus nog onduidelijk.

Michael Kaminski: "Ons uiteindelijke doel is om de fans trots te maken. Om dat te bereiken wil we het team ontwikkelen door kwaliteitsinjecties en talentontwikkeling, met een sterke band met de lokale gemeenschap."

"Succes is evenwel niet eenvoudig te behalen. KV Kortrijk speelt al zestien seizoenen in de hoogste klasse. Dat is zeldzaam en bewonderenswaardig. We hebben er vertrouwen in dat deze club een mooie toekomst heeft en we willen verder zetten wat de club al bereikt heeft. We zijn blij dat Kortrijk een sterke fanbasis heeft en één van de meest populaire teams is in de regio."

Over de overnamesom horen we niets. 15 tot 17,5 miljoen euro, vernemen we. De band met de stad zal sterk zijn, maar over investeringen in een stadion nog geen woord.

Ook een vooruitblik naar een nieuwe CEO, een nieuwe trainer of de timing van hun aanstelling, kwam er niet.