Outdoor tennissen mag, onder strikte voorwaarden

Dubbelspel, trainingen en wedstrijden zijn nog niet aan de orde, maar een recreatief balletje slaan met je partner, kinderen of een vriend mag weer. En dat de tennishonger groot is, hebben we kunnen vaststellen bij TC De Koddaert in Wijnendale bij Torhout.

De zes gravelbanen waren vandaag meteen allemaal volzet. Voor het eerst sinds half maart kan er weer getennist worden. Tot opluchting van de spelers. De tenniscompetitie ligt voorlopig stil , een heropstart komt er ten vroegste in juli of augustus.