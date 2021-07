Oud-Heverlee Leuven geraakt niet voorbij Zulte Waregem

Oud-Heverlee Leuven en Zulte Waregem hebben zaterdagavond in het King Power at Den Dreefstadion 1-1 gelijkgespeeld op de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League. Essevee speelde meer dan een halfuur met een man minder na de uitsluiting van Joost van Aken, na twee keer geel.

Het was voormalig Rode Duivel Jelle Vossen die de bezoekers na 24 minuten met een rake kopbal op voorsprong bracht, nadat hij enkele minuten voordien al een huizenhoge kans op de 0-1 had laten liggen. Nog voor de rust was alles echter weer te herdoen aan Den Dreef, dankzij topschutter Thomas Henry die een zelf uitgelokte strafschop feilloos omzette. Daarbij was het opvallend dat de VAR niet tussenbeide kwam, want van een strafschopovertreding kon onmogelijk sprake zijn.

De bezoekers kwamen na de pauze stevig in de problemen, met de tweede gele kaart voor Joost van Aken die zijn handen meer dan vol had met woelwater Henry. Essevee met tien dus en de thuisploeg rook zijn kans, maar gescoord werd er niet meer in Leuven.

De seizoensopener tussen Standard en Racing Genk eindigde vrijdagavond in Luik ook al op een 1-1 gelijkspel. Om 18u30 ontvangst Beerschot Cercle en trekt Seraing, voor het eerst sinds de jaren negentig in de hoogste afdeling, naar KV Kortrijk. Om 20u45 speelt KV Oostende, dat dit seizoen een terugval moet zien te vermijden, gastheer voor Charleroi.