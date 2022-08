Ott Tänak leidt in Ieper na crash Thierry Neuville

Het was een bewogen zaterdag in Ieper. Nadat in de voormiddag Craig Breen crashte, ontbond Thierry Neuville zijn duivels. Hij won twee ritten en boog de achterstand die hij 's ochtends had opgelopen om in een voorsprong van 16.2 op zijn teamgenoot Ott Tänak.

Zaterdagnamiddag won Neuville nog een rit, maar in de voorlaatste klassementsrit liet hij zich in een linkse bocht verrassen en gleed hij door het stof en kiezel in de gracht. Met de hulp van de toeschouwers kon Neuville zijn weg verder zetten, om even verderop zijn Hyundai toch aan de kant te zetten.

Namiddag beter voor Tänak

Tänak liet tijdens de middagservice zijn crew aan de differentiëlen werken, waardoor hij een betere namiddag kende. Na de opgave van Neuville kwam Tänak opnieuw aan de leiding. Met nog vier ritten op zondag te rijden heeft hij een voorsprong van 8.2 op eerste achtervolger Evans. Die Welshman kreeg vrijdag 10 seconden straftijd omdat hij zich te laat aan de start aanbood. Zonder die straftijd stond Evans nu aan de leiding.

WRC2

In de WRC2 blijft de Fransman Stéphane Lefebvre (Citroën C3) aan de leiding. De Fransman leidt ook in de tussenstand van het Belgisch kampioenschap. Lefebvre heeft in de WRC2 25.7 voorsprong op Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Evo). Grégoire Munster, vierde in de WRC2 en leider in de WRC2 Junior is tweede in het BRC en volgt op 1:25.9 van Lefebvre. De Brit Chris Ingram (Skoda Fabia Evo) is derde in het BRC.

Vandaag op het programma

Zondag worden er nog vier ritten gereden. Wellicht met de onfortuinlijke Craig Breen en Thierry Neuville, die beiden opnieuw aan de start verwacht worden. De Ypres Rally eindigt zondagnamiddag.

