Otegemnaar Wout Alleman kroont zich tot Europees kampioen marathon in het mountainbike

Otegemnaar Alleman, eerder dit jaar nog voor de tweede keer in zijn carrière ritwinnaar in de iconische Zuid-Afrikaanse Cape Epic, had op het EK na een wedstrijd van 95 kilometer een voorsprong van ruim twee minuten op de Italiaan Fabian Rabensteiner, de uittredende Europese marathonkampioen. De Duitser Simon Schneller werd derde op bijna vijf minuten achterstand. De 27-jarige West-Vlaming kende nochtans een moeilijke voorbereiding op het EK: door de blessures die hij halfweg mei opliep bij een valpartij in de wereldbekermanche in het Tsjechische Nove Mesto moest hij onder meer afzeggen voor de meerdaagse Belgische BeMC. Pas vorige week hervatte Alleman de competitie in het Italiaanse Finale Ligure, met een zesde plaats. De marathon is de lange afstand van het mountainbiken. Het WK in die mountainbiketak vindt in augustus plaats tijdens het Super-WK wielrennen in het Britse Glasgow.