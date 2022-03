Otegemnaar haalt podium op loodzware mountainbikewedstrijd

Otegemnaar Wout Alleman laat van zich spreken in de Cape Epic, één van de zwaarste mountainbikewedstrijden ter wereld, in Zuid-Afrika. Het is een wedstrijd waarbij je in duo deelneemt. Met zijn Italiaanse ploegmakker haalde hij maandag het podium in de koninginnenrit.

Temperaturen tot 35 graden, een etappe van een kleine honderd kilometer en bijna drieduizend hoogtemeters. De koninginnenrit in de Cape Epic is zacht gezegd uitdagend. Wout Alleman uit Otegem pakt er de derde plaats, met zijn Italiaanse ploegmakker Fabian Rabensteiner. Onverwacht. Wout Alleman: "In het begin verloren we toch wat tijd. Fabian voelde zich niet zo goed. Dan hebben we geprobeerd om nog wat energie te sparen. En dan op het einde hebben we nog heel wat plaatsen goedgemaakt. Supertevreden. Eerste Cape Epic en al meteen een podium, ja."

Met ijsvest in bed

Op de erelijst van de Cape Epic staan grote mountainbikenamen, zoals de Zwitser Nino Schurter, de wereldkampioen. Het geeft de podiumplaats van Alleman nog meer glans. "Ik had gisteren na de wedstrijd nog heel veel last van de warmte. Dan heb ik gewoon met een ijsvest in m'n bed gelegen om te rusten. Het zijn kleine dingen die we proberen te doen om af te koelen en wat tegen de hitte te vechten. Het was belangrijk om zoveel mogelijk te drinken en te blijven eten. Daardoor hebben we vandaag zo goed gepresteerd."

De Cape Epic duurt nog tot 26 maart.