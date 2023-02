Oshin Derieuw verovert WBA Intercontinental-titel bij de superlichtgewichten

Het is voor Derieuw de negentiende overwinning, de zevende voor het einde van de partij. Ze is nog steeds ongeslagen. De 33-jarige Bravo maakte pas vorig jaar haar comeback. Ze stopte in 2015 na haar WBC-wereldtitel bij de pluimgewichten te hebben verloren.

Silver-riem?

Vorig jaar won ze vier kampen op rij. Derieuw hoopt nu op een kamp voor een meer prestigieuze titel. De Britse Sandy Ryan bood haar al een gevecht om de Silver-riem aan. Ook een wereldtitelkamp tegen Chantelle Cameron, een andere Britse, behoort tot de mogelijkheden.

Jan Helin pakt Belgische titel bij de superwelters

Jan Helin kroonde zich eerder op de avond tot nieuwe Belgische kampioen bij de superwelters. De 22-jarige Henegouwer haalde de vacante titel binnen na een overwinning met KO in de negende ronde tegen Jonathan Bila Munga.

Voor Helin was de zege een mooie revanche na zijn nederlaag op punten op 1 november 2021 tegen Bila Munga in Maurage. Die was volgens Helin destijds onterecht. Hij telt nu tien overwinningen op zijn palmares, waarvan zeven voor het einde van de kamp, en drie nederlagen. De 32-jarige Bila Munga leed zijn eerste verliespartij in acht kampen.

Trabucco de sterkste

Nog in Ingelmunster leed Henegouwer Angelo Turco bij de lichtgewichten een nederlaag op punten tegen de Congolese Italiaan Alessandro Trabucco.