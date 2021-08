Oshin Derieuw verovert Europese EBU-titel bij weltergewichten

In de titelkamp haalde de 34-jarige bokster uit Kuurne het op punten van de Zwitserse Olivia Belkacem-Boudouma. Voor Derieuw is de overwinning een opsteker. Ze was erg gefrustreerd na de annulatie van het olympisch kwalificatietoernooi. Ze zag zo haar deelname aan de Spelen in Tokio door haar neus geboord worden.

De kamp stond eerder op het programma op 26 juni, maar werd toen afgelast vanwege een blessure bij de Zwitserse.

Derieuw was reeds regerend WBF-wereldkampioene bij de superlichtgewichten (tussen 61,237 en 63,503 kg). Ze is ongeslagen in haar 16 kampen (5 KO's). De West-Vlaamse kwam voor het eerst in competitie sinds november 2019. De 40-jarige Belkacem-Boudoma telt 10 overwinningen en 2 nederlagen op haar palmares.

"Uitermate tevreden"

"Ik ben uitermate tevreden over mijn prestatie", verklaarde Oshin Derieuw, nadat ze zich in het Zwitserse Fribourg tot Europees kampioene bij de superlichtgewichten gekroond had door de Zwitserse Olivia Belkacem-Boudouma op punten te verslaan. "Ik was tactisch baas en alles wat we op training doorgenomen hadden, lukte."

"Ik heb meteen de bovenhand genomen, al waren de tweede en de derde ronde misschien wel voor haar en raakte ze me in de vierde ronde nog eens flink. Daarna kreeg ze het zwaar te verduren. Ik heb me nooit in de problemen gevoeld, had de kamp onder controle."

De 34-jarige West-Vlaamse bokster boekte haar veertiende zege in evenveel kampen. Vijf keer won ze voor de limiet.