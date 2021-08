Oshin Derieuw na twee jaar terug in de ring

Na twee jaar stapt bokser Oshin Derieuw uit Kuurne eindelijk nog eens in de ring. In Zwitserland, in Freiburg, neemt ze het morgen op tegen Olivia Belkacem.

Inzet is de Europese EBU-titel bij de weltergewichten. En Derieuw is er helemaal klaar voor, ze voelt zich als herboren na een bijzonder moeilijke periode. Ze droomt van de Olympische Spelen in Parijs, al wil ze geen stappen overslaan.

Na een zware knieblessure, een lange coronapauze en het missen van de Olympische Spelen in Tokio voelt Oshin Derieuw uit Kuurne zich beter dan ooit. Ze traint anders, dat maakt haar een nieuwe atlete.

"Aanvallend boksen"

"Ik heb toch de indruk dat ik explosiever geworden ben. Ik ben ook meer aanvallend beginnen boksen. Dat was ook nodig voor de Olympische Spelen, dat ik wat meer vooruit ging boksen, iets minder afwachtend. En ik heb wel de indruk dat we dat bereikt hebben. Ik voel mij beter, ik voel mij gezonder. Ik denk gewoon dat er een andere Oshin is. De basis is nog hetzelfde. Maar ik denk dat er een 2.0-versie geboren is", weet Oshin Derieuw.

Na bijna 2 jaar zonder kamp is morgen de Zwitserse Olivia Belkacem de tegenstander voor de vacante Europese EBU-titel.

Oshin: "’t Is een heel grote. Op de foto van de affiche zie je dat ik musculair in het voordeel ben. Maar ze is wel lang en pezig. Ik denk wel dat zij op afstand gaat proberen te boksen, wat mijn techniek is van de vorige wedstrijden. Dus daarom is het een hele grote uitdaging. Ik ga heel goed moeten zoeken en werken op actie-reactie. Ik denk dat mijn snelheid iets hoger ligt, dus daar gaan we het voordeel moeten uithalen."