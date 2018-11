Ze was in het Noord-Franse Hénin-Beaumont sterker dan Dahiana Santana. Na een kamp van tien ronden won Oshin Derieuw op punten. Oshin woont sinds een jaar in Kuurne. "We dromen om een boksgala met haar in Kuurne te organiseren. Onze zaal heet Kubox, dat klinkt al fantastisch", aldus burgemeester van Kuurne, Francis Benoit.

