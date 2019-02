Organisatie rally: “Jammer dat we niet langer welkom zijn in Zwevegem”

Autostal Groeninghe, de organisator van de 6 uren van Kortrijk, vindt het jammer dat de rally vanaf 2020 niet langer welkom is in Zwevegem.

De reactie komt er nadat burgemeester Marc Doutreluingne aankondigde dat Zwevegem een klimaatgemeente moet worden. Daarbij is vanaf 2020 geen plaats meer voor autocross.

Volgens Autostal Groeninghe was er een goede verstandhouding en is de organisatie op het grondgebied van Zwevegem de voorbije zes jaar vlekkeloos verlopen. “Het is jammer dat we een week na onze boomplantactie dit nieuws moeten vernemen. Wij tonen de wil om de CO2-uitstoot volledig te compenseren, dus ook de kilometers in Zwevegem”, aldus Autostal Groeninghe.

"We hopen toch nog rond de tafel te zitten om te bekijken of we alsnog tot een overeenkomst kunnen komen"

Bekijk ook