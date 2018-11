Opvallend: Coulibaly en Vandelannoite naar Torhout KM

De 38-jarige Elimane Coulibaly is sinds het tussenseizoen een vrije speler en is dan ook vanaf dit weekend inzetbaar op verplaatsing bij Melsele. Eerder speelde de diepe spits onder andere bij Oostakker, Ninove, KMSK Deinze, KV Kortrijk (2x), KAA Gent (2x), Beerschot AC, KV Oostende, Moeskroen en in 2017 bij KVK Westhoek. Vorig seizoen was Coulibaly actief bij KSV Oudenaarde in eerste amateurklasse waar hij 9 maal de weg naar de netten vond. In 305 wedstrijden scoorde Coulibaly 95 doelpunten.

Jason Vandelannoite (32) komt over van het Maltese St-Andrews Luxol waar hij wegens financiële problemen vertrok. In 2005 speelde hij als 18-jarig jeugdproduct van Club Brugge al Champions League tegen Bayern München. Later ging Vandelannoite nog naar Bursaspor in Turkije, Tubize, Qormi (Malta), Hibernians (Malta), Valetta (Malta) en Craiova (Roemenië). In 2014 kwam hij terug naar België om bij Gent-Zeehaven en later Sparta Petegem te spelen waar hij met beide teams onze club ontmoette in competitie. In het tussenseizoen trok de centrale verdediger opnieuw naar Malta maar hij traint ondertussen al een maand mee bij Torhout. Jason Vandelannoite zal echter pas vanaf januari speelgerechtigd zijn voor het A-elftal en kan tot die tijd enkel met de reserven spelen.

Coulibaly en Vandelannoite moeten met hun ervaring de jonge ploeg op sleeptouw nemen. Op die manier moet KM wegraken van de voorlaatste plaats in de klassering.