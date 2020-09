Opnieuw leukemie vastgesteld bij Miguel Van Damme

Opnieuw een trieste boodschap van doelman Miguel Van Damme. Na een beenmergpunctie is nu gebleken dat hij opnieuw te kampen heeft met leukemie. Van Damme vertelt er meteen ook bij dat er momenteel geen enkele behandeling is die hem mogelijk zou kunnen redden.

Opnieuw quarantaine

"Het enige wat ze nu nog voor mij kunnen doen is mij zolang mogelijk in leven houden tot er ergens ter wereld iemand komt met een nieuwe behandeling. Ze zullen me daarvoor opnieuw vier weken in quarantaine plaatsen met een chemotherapie omdat dat al aangetoond heeft dat het de leukemie uit mijn lichaam kan verdrijven. Ook al is dat maar voor een tijdelijke periode", vertelt een moedige Van Damme.

De 27-jarige doelman zette in juni nog z'n handtekening onder een nieuw contract bij groen-zwart.