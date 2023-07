Opmerkelijke invalbeurt: Sammy Bossut aan de slag bij Club Brugge

Invallersdoelman Josef Bursik liep vorige vrijdag een zware kruisbandblessure op en staat maandenlang aan de kant. Club Brugge neemt daarom Essevee-icoon Sammy Bossut op in z’n kern. Wellicht sluit de 37-jarige doelman tijdelijk aan bij Blauw-Zwart. Bossut traint de komende weken mee met Simon Mignolet en Nick Shinton. Hij gaat ook meteen mee op zomerstage en hij komt vermoedelijk in actie tijdens de oefenwedstrijden.

Keeperstrainer

Bossut was bij Blauw-Zwart ook in beeld om de nieuwe keeperstrainer van Club NXT te worden, maar hij mag dus aansluiten bij de eerste ploeg. Mogelijk kan de Oostrozebekenaar ook rekenen op een contract bij Club, want door de blessure van Bursik en het vertrek van Lammens, is het nog op zoek naar een derde doelman.