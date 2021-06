Opmerkelijk: Lampaert na zege op gewone fiets naar huis

Stadfiets, met fietstassen

Lampaert kon zijn triomftocht voor eigen publiek realiseren. Later op de avond, terwijl Ingelmunster nog in een feestroes verkeerde, trok de nieuwbakken Belgische kampioen terug naar huis, even verderop in Hulste. Met vrouwlief achter hem in de wagen. Hij op de stadfiets! Een exemplaar compleet met fietstassen en al. Van een echte coureur gesproken! Rusten is nu de boodschap voor Lampaert. Zondag is er opnieuw een titelstrijd bij de deur: het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg, in Waregem. Wie weet pakt hij er wel de dubbel...