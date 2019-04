Opleiding voor jonge golfspelers moet beter

Heel wat jongeren slaan aan het golven, maar de juiste omkadering en coaching is soms ver te zoeken. Enkel professionele golfers willen nu het leertraject op punt stellen, met het oog op de olympische spelen van Tokio in 2020.

Dat het plan voor een betere jeugdbegeleiding in de golfclub Waregem wordt voorgesteld is geen toeval. Al de hele week is hier het junior interclub tornooi aan de gang. Frank Salembier: "In Vlaanderen hebben we twee clubs met het hoogste eagle label: Rinkven Antwerpen en wij. Onze boys U18 hebben gisteren nipt de finale gemist op 19 ploegen. We zijn er trots op."



De golfclub van Waregem telt een kleine 900 leden, waaronder heel wat jongeren tussen 10 en 18 jaar.