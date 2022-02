Op stage met gloednieuwe ploeg Minerva

Wat zou je ervan zeggen dat we een wielerploeg beginnen ? Zo begon een gesprek tussen Minerva-CEO Filip Carpentier en Johan Museeuw. Beginnen vanaf nul op 15 augustus, en op 15 december een volledig ploeg en omkadering klaar hebben, een echt huzarenstukje. Wij waren mee op stage in Mallorca.

Het is extreem rustig op Mallorca. De toeristen zijn er nog niet, maar de wielrenners zijn wel weer vertrokken. De opener van het Europese wielerseizoen is afgelopen, en het eiland verzinkt weer in zijn winterslaap. De Challenge Mallorca was meteen ook de vuurdoop van het nieuwe continentale wielerteam Minerva. Een geslaagd debuut, vinden ze zelf.

Bekijk hier de reportage over Minerva Continental Cycling Team.

Het team bestaat uit tien beloften en zes elites. Speerpunten zijn Thimo Willems, Gil D'Heyghere, Tibault Ponsaerts en Thomas Joseph, weggeplukt bij Tartelletto-Isorex.