Oostkamp wint spannende derby tegen Sijsele

Gisterenavond was er een burenduel in het basketbal tussen Sijsele en Oostkamp. Beide clubs spelen in de derde klasse. De verwachtingen waren hoog gespannen voor een van de belangrijkste matchen van het jaar.

Sijsele startte heel agressief en liep meteen uit tot 7-2. De bezoekers waren wel de betere en als hun afwerking begon te draaien, konden ze gelijke tred houden op het scorebord. Na het eerste kwart leidde Oostkamp met 15-18.

Oostkamp miste steeds meer vrijworpen en kon geen antwoord vinden op de defence van de beresterke Enobakhare. Ook aanvallend was hij niet af te stoppen. Thuisploeg Sijsele ging met een 34-31 voorsprong de rust in. In het derde kwart kwam Oostkamp meteen weer op gelijke hoogte. De kloof werd nooit groter dan zes punten. Na een razendspannend derde kwart leidden de bezoekers met 52-55.

Spannende derby

In het laatste kwart leek Oostkamp te kampen met vermoeidheid. Na een drukke week met twee bekerwedstrijden was dat niet onlogisch. De verdediging stond niet meer op te letten. De vrijstaande Wout Verborgt kon simpel binnenleggen. Na een heel sterke periode van de thuisploeg stond het plots 66-60.

In de absolute slotfase ging Oostkamp nog op en over Sijsele. De jonge Arthur Janssen bleef rustig en bracht zijn ploeg in een delirium. De thuisploeg kon in de overige 20 seconden niet meer tegenscoren. Een spannende derby eindigt op 71-74 in het voordeel van Oostkamp.