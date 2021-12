Oostkamp wint ruim van Anzegem

Nog voor er vijf minuten zijn verstreken, staat Anzegem op voorsprong.De Bosscher kopt een hoekschop binnen aan de eerste paal. Oostkamp kijkt even vreemd op, maar neemt dan de wedstrijd stevig in handen.De Waele treft eerst de dwarsligger, maar even later stuurt hij Vermander wel op weg naar de 1-1. Een hoofdrol voor De Waele, die een pijnlijk vervolg krijgt als hij natrapt op Delvar, en daarvoor een rode kaart krijgt. Anzegem profiteert met een vrije trap van Cottignie, voorbij alles en iedereen, en ook keeper Iket. De bezoekers gaan zo met een 1-2 voorsprong naar de kleedkamer.

Oostkamp terecht leider

Maar de 21 staan nog geen minuut opnieuw op het veld, als Delvar te stevig ingaat op Lenihan. Tweede geel, en dus rood. We spelen weer met tien tegen tien. Trainer Delaere van Oostkamp heeft Vanhaecke ingebracht, en dat is een gouden zet. Hij kopt een uitstekende voorzet binnen, en tekent zo voor de 2-2. Oostkamp ruikt nu bloed. Callens heeft geen verhaal tegen een schot van Van De Water, en ook Cannoot kan niet ontbreken in dit verslag. Hij scoort zijn vijftiende van het seizoen. Vermander zorgt nog voor de 5-2 eindstand.

Oostkamp is de autoritaire leider in 3A, met 41 punten uit 15 wedstrijden, 10 meer dan Lebbeke, 11 meer dan Torhout, dat met 2-0 won van Overijse. Anzegem is dertiende met evenveel punten.