Oostkamp speelt bekermatch met publiek

In afwachting van de start van de competitie spelen de clubs uit de lagere klassen al wedstrijden in de Beker van België. Oostkamp (3e afdeling) ontving Eendracht Aalst uit de tweede afdeling. Volledig coronaproof waren 400 toeschouwers welkom, eerlijk verdeeld over beide clubs.

Evident was het zeker niet, maar Oostkamp had tijd en moeite gestoken in het volledig reorganiseren van de supporterszone. Niet enkel het maximum aantal toeschouwers werd gerespecteerd, ook de sociale afstand bleef bewaard. Op een zonnige septemberzondag konden zowel Oostkamp als Aalst zo genieten van wat vocale steun van de fans.

Belangrijker natuurlijk was de kwalificatie voor de volgende ronde van de Croky Cup. Bart Buysse (ex-Cercle en Club) kon dreigen voor de thuisploeg via een vrije trap. Daarna namen de Ajuinen uit Oost-Vlaanderen het commando over. In twee tijden kan Steve Colpaert (ex-Zulte Waregem) de bal voorbij de Oostkampse doelman schieten.

Doelpuntenfestijn

De West-Vlamingen proberen een antwoord te bieden, maar worden snel tot de orde geroepen door Aalst dat doordrukt met het rustsignaal in zicht. In geen tijd staat een droge 0-4 score op het bord. Razzi, De Neve en Cocchiere drukken alle hoop van Oostkamp de kop in.

Toch gingen de kopjes niet naar beneden en Oostkamp prikte meteen de eerredder binnen. Met een tweede en derde treffer kwam een heuse remonte zelfs heel dichtbij. Aalst stelde echter orde op zaken en via een corner scoorden ze een vijfde keer.

Het werd het laatste wapenfeit van een zeer aantrekkelijke wedstrijd. De vierhonderd supporters wisten meteen wat ze zolang hebben moeten missen.