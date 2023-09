Oostkamp krijgt pandoering van Aalst

Oostkamp begint met een valse noot tegen Aalst, en staat na 7 minuten al in het krijt na een combinatie Straetman-Ayaz. Vier minuten later mogen de boeken al toe, als Falco Geenens een corner binnenkopt. Oostkamp probeert daarna zoals gewoonlijk voetballende oplossingen te vinden, maar kan het compacte blok van Aalst niet ontwrichten.Net voor de rust kan Vanhaecke wel tegenscoren, maar het doelpunt wordt afgekeurd voor een voorafgaande duwfout.

Ook in de tweede helft start Aalst furieus, en dat resulteert al meteen in de 0-3 van Jari De Vriendt. Oostkamp mist overtuiging in zijn doelpogingen, en Aalst kan naar hartelust counteren. Straetman geeft met zijn tweede assist van de middag de 0-4 aan Jari De Vriendt, meteen ook de einduitslag.

Andere uitslagen

Jong Essevee - Dikkelvenne 2-2

KM Torhout - Ninove 3-4

Mandel United - Petegem 2-0

Brakel - Jong Cercle 2-0

Gullegem - RC Gent 3-1

RC Harelbeke - Zelzate 1-2