Oostkamp en Lokeren delen de punten

Lokeren-Temse, met ex-Zwevezeltrainer Hans Cornelis aan het sportieve roer, had het moeilijk met de pressing van Oostkamp in de eerste helft. Maar de thuisploeg kon zijn overwicht wel niet omzetten in doelrijpe kansen. Een kopballetje van Vanhaeren iets over het half uur, daar bleef het zowat bij.

In de tweede helft werd er toch gescoord. Twintig minuten na de rust vond Phil Cannoot op aangeven van Dildick dan toch een gaatje, maar tien minuten later maakte Janssen alweer gelijk.Lokeren ging nog verwoed op zoek naar de winst, maar het was Oostkamp dat daar het dichtst bij kwam. Suffys mikte de 2-1 echter naar de regenwolken.

Volgende week speelt Oostkamp uit bij Torhout KM. Die kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij Olsa Brakel. KVK Westhoek verloor met 1-0 op het veld van Merelbeke, en ook Gullegem ging de boot in, 1-2 tegen Zelzate. De youngsters waren wel goed bij schot, Essevee 6-0 tegen Erpe-Mere, Cercle 2-5 bij Oudenaarde. De periodetitel in 2A is voor Aalst, na 0-2 winst in het Forrestierstadion van Harelbeke.