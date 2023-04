Oostends schip zinkt: KVO zakt naar tweede klasse

De openingsfase begon met kansen aan elke kant. Schrijvers legde van ver aan, maar vormde geen gevaar voor doelman Hubert. Aan de overkant dwongen de Oostendenaars een corner af, maar ook dat leverde geen grote kans op. Meteen na die corner schakelde Leuven razend snel om. Al-Tamari liet de eerste kans tussen de palen optekenen. KVO probeerde het initiatief over te nemen van OHL, maar de Kustboys moesten dat al snel bekopen. Siebe Schrijvers mikt het leer vanuit het halve maantje voorbij Hubert: 0-1. Oostende reageerde vrijwel meteen met pogingen van Ndicka en Hornby, maar nadien viel de motor bij KVO stil. Vlak voor de rust zorgde Opoku voor de dubbele voorsprong voor OHL. De Amerikaan liet doelman Hubert geen kans en werkt de 0-2 acrobatisch binnen.

Roemloos afscheid van hoogste klasse

Oostende vatte de tweede helft aan zonder z’n gevaarlijkste man, Ndicka. Atanga was zijn vervanger, maar ook met hem in de ploeg bracht KVO weinig dreiging. Net wanneer Oostende dan toch wat kwam aandringen, haalde Zech Medley OHL-middenvelder Tamari neer in de zestien. Scheidsrechter Lardot legde de bal op de stip. Thorsteinsson stuurde Hubert de verkeerde kant uit en duwde de Kustboys nog dieper in de penarie. Na twee wissels aan beide kanten, bleef Leuven de gevaarlijkste ploeg met twee kansen voor Mathieu Maertens. Bij KVO leek het geloof intussen helemaal verdwenen te zijn. Sakamoto waagde nog zijn kans, maar zijn schot eindigde in het zijnet. Twee minuten voor tijd beslechtte Nsingi het lot van de kustploeg definitief: hij zette de 0-4 op het scorebord.

Zo valt het doek voor KV Oostende na 10 seizoenen in de Jupiler Pro League. De kustploeg neemt met een pijnlijk verlies afscheid van de hoogste klasse in het voetbal.