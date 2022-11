Oostendenaar is Wereldkampioen Bodybuilding

Bodybuildingatleet Peter Joseph uit Oostende is wereldkampioen geworden in Spanje. Daar nam hij deel aan het kampioenschap bij de grootste fitness- en bodybuildingfederatie ter wereld: IFBB. 1500 atleten uit 95 landen namen er aan deel.

Het is een uitzonderlijke sportprestatie. Nooit eerder (sinds de oprichting van IFBB België in 1951) heeft een Belgisch atleet zich bekroond tot world champion in de IFBB, die ook aangesloten is bij het Internationaal Olympisch Comité.

Joseph Peter is 25 jaar. In 2018 werd hij Belgisch kampioen Classic Physique. Daarin zijn onder meer de symmetrie, conditie en hardheid van de spieren belangrijk. In mei 2022 werd hij Europees kampioen en nu is hij dus ook wereldkampioen. Door dit indrukwekkend parcours is Peter Joseph nummer 1 geëindigd als Classic Physique atleet wereldwijd en kan hij nu ook deelnemen aan pro wedstrijden.