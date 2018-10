Oostendenaar pakt goud op WK zeilwagenrijden

Op de 12 kilometer lange zandbanken van St. Peter Ording, in het uiterste noorden van Duitsland, is het WK zeilwagenrijden afgelopen. Egon Plovier uit Oostende kaapte er de hoogste prijs in de snelste klasse.

In klasse 2 moest meervoudig Europees kampioen Henri Demuysere uit De Panne tevreden zijn met brons.

Er was storm vorige week waardoor 3 dagen niet gezeild kon worden. Daardoor mocht er weinig fout gaan in de races voor de 155 “piloten” uit 3 continenten. De plaatselijke overheid van de badstad legde bovendien uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen op waardoor de organisatie er niet makkelijker op werd. Het is altijd een grote opgave om zonder kleerscheuren uit een strijd te komen waar snelheden van 100 km/u gehaald worden op een oppervlakte die dikwijls met verraderlijke diepe putten bezaaid is. Er was gelukkig enkel wat materiële schade en ook favoriet Ivan Ameele uit Middelkerke had pech.