Oostende wint vlot van Israëlische Holon

In geen enkel kwart was Oostende echt opvallend sterker dan Holon, maar het liep wel beetje bij beetje weg. Na tien minuten stond het 28-24, bij de rust 51-43. Na drie kwarts was de kloof opgelopen tot 80-65, onder impuls van het duo Thompson-Angola. In het laatste kwart liepen de mannen Dario Gjergja niet meer weg, de eindstand bedroeg 101-86.

Zijn eerste wedstrijd had Oostende met 77-64 verloren van het Franse Strasbourg. Volgende week trekken de Kustboys naar het Italiaanse Sassari. In het klassement is Oostende voorlopig tweede, de eerste vier van elke groep mogen naar de play-offs.