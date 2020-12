Oostende wint probleemloos in Charleroi

Landskampioen Oostende heeft vrijdagavond de openingswedstrijd van de vijfde speeldag in groep A van de EuroMillions Basket League met 73-94 gewonnen op bezoek bij Spirou Charleroi.

Na het eerste kwart van deze Clasico stonden de bezoekers uit West-Vlaanderen reeds 21-36 voor, onder impuls van een uitstekende Keye Van der Vuurst de Vries, die daarbij dertien punten voor zijn rekening nam. Een achterstand die de Carolo's niet meer te boven kwamen. In de stand telt Oostende drie zeges en één nederlaag. Voor Charleroi was het al de derde nederlaag in vier wedstrijden.